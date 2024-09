Consiglio comunale, Vizzari (FI): “Caos scuola, Amministrazione Falcomatà incapace di rispondere ai problemi”

“Quando un’Amministrazione fa delle verifiche sugli edifici scolastici o su una parte degli edifici, conoscendo già le criticità, sa già che, in buona sostanza, con alte percentuali questi edifici non saranno considerati idonei, alla luce delle ultime normative in materia di messa in sicurezza antisismica”.

Così il consigliere di Forza Italia, Roberto Vizzari, ha aperto il suo intervento odierno in Consiglio comunale sul tema scuola: “Amministrare un Comune significa programmare, vuol dire arrivare sul problema prima che il problema possa sorgere: erano già note le criticità degli edifici scolastici”.

“Nel momento in cui l’Amministrazione ha scelto di commissionare queste verifiche, avrebbe dovuto anche prevedere delle soluzioni alternative, individuarle anticipatamente – ha proseguito l’esponente forzista – per evitare disagi agli studenti e alle famiglie. Va detto che la mancanza di programmazione dell’Amministrazione Falcomatà, sul tema della scuola ma potremmo dire in tanti altri temi, è il motivo per cui ad oggi ci troviamo in queste condizioni”.