Consiglieri Lega Reggio Calabria: “Cannizzaro scelta di concretezza e visione che guarda al futuro della città”

Il Gruppo Consiliare della Lega al Comune di Reggio Calabria, come riferisce una nota, esprime: “Pieno, convinto e orgoglioso sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco della città. In un momento storico cruciale, segnato dalla necessità di un cambio di passo netto rispetto al recente passato, la Lega riconosce in Cannizzaro la figura capace di incarnare quella sintesi politica e quella forza propulsiva di cui Reggio ha disperatamente bisogno.

La Lega sarà al fianco di Francesco Cannizzaro in questa scelta di concretezza e visione, che guarda al futuro della città: infatti la discesa in campo del deputato reggino non è solo una scelta naturale dettata dall’appartenenza di coalizione, ma un atto di amore e responsabilità verso il territorio e verso Reggio Calabria”.



“Francesco Cannizzaro – osservano i consiglieri comunali Armando Neri, Antonino Caridi, Giuseppe De Biasi, Antonino Minicuci – ha dimostrato in questi anni, con i fatti e con una presenza costante a Roma, di saper ascoltare le istanze della nostra terra e trasformarle in risultati concreti, dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega. La sua energia, la sua conoscenza profonda della macchina amministrativa e la sua capacità di tessere reti istituzionali sono le garanzie di cui i reggini hanno bisogno per uscire dall’immobilismo.

Il supporto della Lega si fonda sulla condivisione di un progetto politico che punta alla crescita della Città. Avere un Sindaco capace di dialogare direttamente con il Governo nazionale e regionale permetterà a Reggio Calabria di tornare protagonista nel Mediterraneo, sbloccando investimenti strategici per le infrastrutture, il turismo e la sicurezza.

Non è più il tempo delle promesse sbiadite o dell’ordinaria amministrazione spacciata per straordinaria. Reggio deve tornare a correre”. “La Lega – promettono i rappresentanti della Lega in Consiglio comunale – metterà a disposizione di Francesco Cannizzaro le proprie competenze, i propri valori e una squadra pronta a lavorare pancia a terra per restituire decoro, efficienza e dignità a ogni quartiere, dal centro alle periferie.

Siamo pronti a questa sfida elettorale con la consapevolezza di avere il miglior candidato sindaco. Il centrodestra unito attorno alla figura di Cannizzaro rappresenta una scelta credibile e forte, per voltare finalmente pagina, ponendo sempre al centro dell’azione politica il cittadino, il lavoro e la città”.