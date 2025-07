Consegnati i lavori di messa in sicurezza della NSA 572 (ex SS 110) a San Nicola da Crissa

Al via l’intervento di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la NSA 572 (EX SS 110) a San Nicola da Crissa (VV) ; Anas, infatti ha proceduto in data odierna alla consegna dei lavori al Consorzio ARTEK Consorzio Stabile – ITALSTRUTTURE S.c.p.a. – COSTRUZIONI LUCIA Srl – ARIS Srl.

Nel dettaglio, le attività – del valore complessivo di oltre 5 milioni di euro – consisteranno nel consolidamento del corpo stradale in frana, nel rifacimento del pacchetto stradale con la relativa segnaletica e nella posa in opera di barriere stradali di protezione tra il l Km 0,000 e il Km 15,000.

“Adesso possiamo esprimere grande soddisfazione per l’avvio di questi interventi che contribuiranno a risolvere le gravi carenze della viabilità del nostro territorio – dichiarano il Sindaco del Comune di San Nicola Da Crissa e il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado Antonio L’Andolina – “La consegna di oggi rappresenta un momento fondamentale per le nostre comunità, un passo importante verso la riapertura di un’arteria stradale determinante per lo sviluppo socioeconomico”, “Vigileremo affinché i lavori vengano completati nei tempi stabiliti.

I lavori – che termineranno entro il 2026– permetteranno di riaprire al transito il tratto della EX SS110 oggi chiuso a causa di frane e danni provocati da eventi alluvionali.