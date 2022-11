Consegnati i lavori delle strada che collega la Trasversale con Simbario. Mangiardi: “Viabilità prioritaria per lo sviluppo delle aree interne”

Sono stati consegnati in via d’urgenza i lavori relativi alla messa in sicurezza della strada provinciale 44 che collega l’uscita della Trasversale delle Serre con Simbario. I lavori – di un importo che si assesta sui 70mila euro – dovranno terminare entro il 14 gennaio 2023. Secondo quanto riporta il verbale di consegna, “i motivi che hanno determinato la consegna in via d’urgenza sono riconducibili alla precaria situazione in cui versa l’arteria stradale; si rende necessario intervenire con tempestività per eliminare le numerose criticità presenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica”.

L’intervento è stato avviato anche grazie all’interessamento del consigliere provinciale Carmine Mangiardi, il cui mandato è caratterizzato da una particolare attenzione per la viabilità delle zone interne. “Ritengo prioritario – ha affermato Mangiardi – garantire sicurezza e celerità nei trasferimenti che avvengono nelle Serre e nelle Preserre attraverso interventi puntuali che rappresentano risposte concrete per i cittadini. Per questo mi sono concentrato in maniera particolare su questo tratto di strada e, in precedenza, sulla strada provinciale 43 Brognaturo- Acqua del Sorcio. Questo impegno sta gradualmente portando dei risultati per una comunità che non può essere costretta a veder limitati gli scambi sociali e culturali a causa della precarietà infrastrutturali e che deve sentire la vicinanza delle Istituzioni. La mia opera di vigilanza – ha concluso – andrà pertanto avanti con costanza e determinazione per consentire migliori condizioni di vita alla popolazione”.