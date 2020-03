Consegnati a Vibo 13000 Dispositivi di protezione individuale per il personale ospedaliero

Questa mattina sono stati consegnati a Vibo Valentia 13000 unità di dispositivi di protezione individuale per il personale ospedaliero.



L’associazione Valentia, in collaborazione con Calabriafood e Welcome to Favelas Vibo, ha provveduto alla consegna di 13000 unità di dispositivi di protezione individuale (Dpi) destinati ai professionisti del Sistema sanitario impegnati nel contrasto del Coronavirus.

Complessivamente, sono state recapitate 13000 unità tra guanti in lattice, guanti in vinile, camici, grembiuli, calzari, copricapo, cuffie e coperte isotermiche.

Ulteriori scorte saranno effettuate con cadenza regolare.

Il materiale è stato preso in carico, come sempre, dal direttore Sanitario Michelangelo Miceli, che poi provvederà alla distribuzione del materiale ai vari operatori, in base alle necessità ed esigenze.