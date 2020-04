Consegnate le maschere da snorkeling donate dai vibonesi e le valvole per respiratori stampate in 3D

Sono state consegnate oggi le valvole per i respiratori della terapia intensiva realizzate con una stampante 3D da Pasquale Airoldi, che ha deciso di aderire, in un modo diverso, alla raccolta fondi lanciata dall’associazione “Valentia”, in collaborazione con “Welcome to Favelas” e “Calabria Food”.

Inoltre, sono state anche recapitate presso la struttura ospedaliera le maschere da snorkeling donate dai cittadini vibonesi, dopo l’appello dell’Associazione “Valentia”, segnalando la possibilità di riconversione in respiratori d’emergenza, così da poter aiutare quante più persone possibili, a costo zero. “Un ringraziamento da parte dell’associazione, va a Pasquale Airoldi che in poco tempo – è scritto in una nota – è riuscito a stampare tali valvole; ai cittadini che hanno voluto donare le maschere da snorkeling, dimostrando il loro grande cuore, in momenti così tristi per il nostro Paese, ed un sentito grazie va al Segretario Generale, nonché dirigente Facente Funzione Libero Domenico, Scruglia ed a tutto il Comando della Polizia Municipale, che hanno permesso la raccolta delle maschere, all’interno della loro struttura”.