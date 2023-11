Consegna lavori Liceo Scientifico “Zanotti Bianco”, soddisfazione del vicesindaco Versace: “Vogliamo scuole non soltanto sicure, ma anche belle”

Martedì è stato un momento importante per tutta la comunità metropolitana, per via della consegna dei lavori del Liceo Scientifico “Zanotti Bianco” a Gioiosa Ionica.

Un intervento riguardante il plesso “storico” sito in Piazza Aldo Moro che, dopo i lavori, continuerà ad essere uno spazio al servizio della comunità scolastica liceale di Gioiosa insieme al nuovo plesso di Via Diaz, già attivo e dove proseguirà la realizzazione delle opere programmate.

Nello specifico, l’intervento prevede la messa in sicurezza dal rischio di distacco dei fondelli di laterizio e dell’intonaco del solaio di copertura delle aule e dei connettivi. Le metodologie adottate saranno differenziate in funzione dei livelli di rischio.

Inoltre è prevista l’eliminazione di ogni fonte di infiltrazione d’acqua meteorica attraverso il rifacimento del manto di copertura del tetto che risolverà, definitivamente, i problemi d’infiltrazione. In più il nuovo tetto sarà realizzato con materiali che consentiranno un miglioramento dal punto di vista dell’efficacia termica.

Il finanziamento è stato concesso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca alla Città metropolitana di Reggio Calabria per un importo di 300.000 euro di cui al Decreto 08.08.2017 n°607.

A seguito di procedura negoziata, i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza sono stati affidati all’ingegner Domenico Giandoriggio che ha redatto il progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad euro 179.000,00. A seguito di gara d’Appalto espletata mediante Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, è risultata affidataria dei lavori l’impresa Sainato Loredana in Mari.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace – per come si sta procedendo nella pianificazione e nella messa a terra dei finanziamenti che riguardano l’Edilizia Scolastica; rientra nelle linee di indirizzo di mandato di questa Amministrazione, insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, ci siamo posti l’obiettivo di avere sempre di più scuole non soltanto sicure, ma anche belle che rispondano agli standard di strutture che possano essere vissute a trecentosessanta gradi, offrendo agli allievi sempre più servizi ed ambienti confortevoli”.

Erano presenti sul posto, oltre i tecnici e la ditta, anche il Consigliere Metropolitano delegato Salvatore Fuda, vicesindaco di Gioiosa ed il sindaco Luca Ritorto.