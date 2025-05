Consegna domiciliare dei farmaci: al via il servizio sperimentale a Serra San Bruno e Spadola

A partire da domani, nei comuni di Serra San Bruno e Spadola sarà attivato un nuovo servizio di consegna domiciliare dei farmaci gestito dalla Farmacia territoriale dell’Asp di Vibo Valentia. Un’iniziativa a carattere sperimentale che punta a garantire maggiore accessibilità ai farmaci per i pazienti fragili o impossibilitati a recarsi presso le sedi fisiche.

Come funziona il servizio

I cittadini residenti nei due comuni potranno richiedere la consegna dei farmaci direttamente a casa inviando una e-mail a piani.terapeutici@aspvv.it, allegando: il Consenso informato, il piano terapeutico, la copia della tessera sanitaria e il recapito telefonico. Nell’oggetto della mail è necessario specificare: “Ritiro per Serra San Bruno”.

Per i pazienti già in carico presso la Farmacia territoriale, il modulo del consenso informato in originale potrà essere consegnato direttamente al volontario incaricato in occasione della prima consegna. Inoltre, è obbligatoria la compilazione dell’autocertificazione denominata “Richiesta consegna farmaci a domicilio”, da presentare insieme alla documentazione.

Modalità di contatto e orari

Una volta ottenuta la conferma di accoglimento della richiesta, i pazienti dovranno contattare la Farmacia di volta in volta per programmare le successive consegne, via telefono o email, nei seguenti orari: Lunedì, Giovedì, Venerdì: 09:00 – 12:30; Martedì: 14:00 – 16:00; Mercoledì: chiuso. I numeri utili sono i seguenti: 0963 962936 – 0963 962938; e si può anche inoltrare una mail all’indirizzo piani.terapeutici@aspvv.it. Il farmacista dirigente verificherà la disponibilità dei medicinali e i requisiti prescrittivi prima di autorizzare la consegna.

Ultima giornata di consegna presso la sede

Sempre domani, in concomitanza con l’avvio del nuovo servizio, si svolgerà anche l’ultima giornata di consegna fisica a Serra San Bruno da parte del farmacista della Farmacia territoriale. Saranno serviti solo i pazienti che avranno effettuato prenotazione anticipata.

Un progetto sperimentale destinato ad ampliarsi

Il servizio, nella sua fase iniziale, è limitato ai comuni di Serra San Bruno e Spadola. I pazienti residenti in altri comuni, dopo la giornata odierna, dovranno recarsi presso la sede della Farmacia Distrettuale di Vibo Valentia per il ritiro dei farmaci. Non si esclude, tuttavia, che in futuro il progetto possa essere esteso ad altri centri del territorio, compatibilmente con le risorse e le condizioni logistiche.