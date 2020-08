Coniugi con l’hobby della coltivazione di marijuana in casa: arrestati

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso dell’attività di monitoraggio del territorio, ha tratto in arresto i coniugi S.F. 40 anni e A.L., 30 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.



Durante la perquisizione al domicilio della coppia sono state rinvenute, sul balcone dell’abitazione posta al primo piano, ben nascoste tra altre piante, 2 piante in vaso con infiorescenza di marijuana mentre al piano terreno altro personale della Polizia di Stato, preventivamente posizionato sul retro dell’abitazione, ha avuto modo di notare A.L. saltare dalla finestra con un involucro in mano e dirigersi all’interno dell’orto adiacente il fabbricato.

Il conseguente controllo dell’appezzamento di terreno ha consentito, peraltro, di rinvenire, occultato, tra le piante di basilico coltivate, un involucro di cellophane contenente marijuana del peso complessivo di 40 grammi. I coniugi sono stati tratti in arresto.