Congresso Pd Vibo Valentia, Lo Schiavo: “Auguri a Vincenzo Insardà. Proseguirà lavoro per alleanza delle forze progressiste”

Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito al congresso del Pd di Vibo Valentia: “Desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro, a nome mio e del movimento regionale ‘Liberamente progressisti’, al neo segretario provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, Vincenzo Insardà, che torna a ricoprire tale carica dopo aver, per diversi anni, guidato il partito nel Vibonese. Sono certo che sotto la sua guida proseguirà in maniera proficua l’opera di consolidamento dell’alleanza tra le forze progressiste impegnate sul territorio provinciale e regionale nella costruzione di una proposta alternativa al centrodestra”.