Confronto in Cittadella tra Regione e Unindustria sulle misure attivate a sostegno delle imprese calabresi nell’ultimo triennio

Regione Calabria e Unindustria Calabria avviano una rinnovata fase di confronto per rafforzare e migliorare le politiche a sostegno delle imprese e delle relative condizioni di contesto, riprendendo il proficuo confronto che tanti risultati positivi ha determinato sul versante degli investimenti e della crescita.

Questo l’esito dell’incontro emerso al termine della riunione che si è svolta oggi alla Cittadella regionale tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, l’assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche attive del lavoro, Giovanni Calabrese, il dg del dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il direttore generale, Dario Lamanna, con anche la partecipazione del commissario straordinario di Arsai, Sergio Riitano.

Sul tavolo del confronto, innanzitutto, il bilancio relativo alle misure attivate dalla Regione a sostegno delle imprese calabresi nell’ultimo triennio. Sotto questo profilo, l’analisi ha consentito di valutare l’efficacia di molti degli strumenti attuati finalizzati alla crescita degli investimenti, dell’innovazione e dell’occupazione.

I risultati positivi prodotti da queste misure – il cui riscontro concreto è nei dati incoraggianti sul Pil calabrese resi noti da Bankitalia nei mesi scorsi – hanno fatto sì che nel corso della riunione si registrasse la volontà reciproca di riproporre una concertazione sempre più serrata e funzionale ad intercettare le istanze ed i bisogni provenienti dal sistema economico in un contesto in continua evoluzione.

Si apre quindi una fase due nel dialogo tra Regione e Unindustria Calabria, finalizzata a consolidare i risultati raggiunti e proiettarsi in uno scenario che supporti la competitività del sistema delle imprese e faciliti la crescita sui mercati.

Particolare attenzione è stata rivolta ad un piano programmatico di internazionalizzazione e di export, alle misure per l’urgente riqualificazione delle aree produttive, sia relativamente alla sicurezza, sia in quanto ad accessibilità e capacità attrattiva del contesto.

Tema strategico oggetto di confronto è stato, altresì, il capitale umano e la valorizzazione delle competenze. Infine, impegno reciproco è stato auspicato sull’incentivazione della Zes Unica del Mezzogiorno, sulle misure in tema di finanza sostenibile per la crescita e sulla velocizzazione delle procedure burocratiche.

Per l’assessore Calabrese: “l’incontro con il presidente di Unindustria, Aldo Ferrara, è stato un momento di confronto concreto e costruttivo”.

“Abbiamo fatto il punto sulla situazione – ha spiegato – in merito alle molteplici misure di sostegno avviate e ai nuovi bandi in pubblicazione per le imprese e lo sviluppo economico, condividendo la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo. Il lavoro resta il pilastro delle nostre politiche: puntiamo su nuove strategie di sviluppo, innovazione e formazione per sostenere la competitività delle imprese e creare occupazione stabile e di qualità. Il dialogo con Unindustria è fondamentale per accompagnare la crescita del territorio e rispondere in modo efficace alle sfide attuali”.