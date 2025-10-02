Confiscati due immobili per un valore di 600 mila euro

2 Ottobre 2025 Redazione Cronaca 0

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di confisca patrimoniale emesse nei confronti di due soggetti condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.


A seguito degli accertamenti patrimoniali, svolti dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura reggina, sono stati confiscati due immobili, ubicati rispettivamente a Reggio Calabria e Gioia Tauro, il cui valore complessivo ammonta a circa 600 mila euro.

