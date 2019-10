Confiscati 6 fabbricati ad un 36enne ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta

I Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro e confisca di beni immobili, e prodotti finanziari riconducibili al patrimonio di Vincenzo Perri, 36enne, gioiese, pluripregiudicato, attualmente detenuto in carcere.

Nel corso del suo “excursus criminale”, l’uomo, che sarebbe affiliato alla famiglia di ‘ndrangheta denominata “Brandimarte-Perri”, si sarebbe macchiato in più occasioni di gravi delitti, sia contro il patrimonio che la persona; è stato condannato oltre che per omicidio e armi, anche per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le risultanze investigative prodotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria e sul quale il provvedimento si fonda derivano da due condanne a 3 anni e a 12 anni.

Nella circostanza sono stati confiscati 6 fabbricati ricadenti nel comune di Gioia Tauro ed alcuni prodotti finanziari, per un valore complessivo di un 900mila euro.