Conferenza dei sindaci, le riflessioni della Cgil sulle necessità della Sanità vibonese

“Auspichiamo che la Conferenza dei Sindaci convocata ieri, anche se con enormi ritardi, possa riappropriarsi del ruolo e delle funzioni importanti e fondamentali che la stessa riveste nell’ambito Sanitario.

Come Cgil, Fp e Spi Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, presenti all’iniziativa di ieri con G. Pugliese che è puntualmente intervenuto, riteniamo inderogabile l’assunzione di alcune priorità sulle quali occorre lavorare e battersi per ridare dignità a un territorio che vive, forse, la situazione sanitaria più precaria e drammatica dell’intera Regione”. La Cgil prende posizione e annuncia che solleciterà “i livelli di responsabilità ad assumere azioni sempre più mirate e puntuali al fine di poter:

a) modificare il Decreto Calabria per sbloccare il tour over in modo adeguato in quanto le attuali 89 assunzioni sono solo quelle già autorizzate precedentemente da altro commissario e non evase dall’Asp di Vibo Valentia e quindi non sufficienti a colmare la cronica carenza di personale esistente;

b) chiediamo ai sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, di attivarsi per utilizzare tutte le risorse disponibili in modo da rendere agibili presidi e strutture che versano in condizioni pietose;

c) chiediamo all’Asp di esplicitare un mirato intervento sulle liste d’attesa al fine di garantire i tempi previsti da appositi provvedimenti legislativi;

d) chiediamo inoltre di conoscere quali interventi l’Asp intende assumere per garantire l’esigibilità dei Lea e una adeguata Sanità territoriale;

e) in merito alla costruzione del nuovo ospedale sollecitiamo la convocazione in Prefettura del un tavolo previsto per monitorare l’andamento dei lavori della nuova struttura che rimane un aspetto strategico indispensabile per offrire ai cittadini vibonesi una risposta sanitaria adeguata.

Con questi prioritari obiettivi parteciperemo con interesse al Consiglio Comunale aperto del Comune Capoluogo di Provincia previsto per il prossimo 10 ottobre”.