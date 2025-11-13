Confartigianato Imprese Calabria protagonista al Salone Internazionale DeGusto 2025

Confartigianato Imprese Calabria sarà tra i protagonisti del Salone Internazionale DeGusto 2025, uno degli eventi enogastronomici più attesi del Sud Italia, in programma da sabato 15 a martedì 18 novembre al Centro Fieristico “Colosimo” di Catanzaro.

L’associazione regionale sarà presente come partner della manifestazione, confermando il proprio impegno nel promuovere e valorizzare le eccellenze produttive calabresi e del Made in Italy.

All’interno dell’area espositiva dedicata a Confartigianato, numerose imprese associate porteranno il meglio dell’artigianato agroalimentare calabrese: produzioni autentiche, legate alla tradizione ma capaci di innovare, che raccontano l’identità e la qualità di una regione sempre più protagonista nel panorama nazionale.

«DeGusto rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere il valore delle nostre imprese artigiane, ambasciatrici di saper fare, qualità e territorio» – sottolinea Confartigianato Imprese Calabria. – «Essere partner di questa manifestazione significa sostenere concretamente la crescita di un comparto che unisce economia, cultura e identità, contribuendo a diffondere la migliore immagine della Calabria in Italia e nel mondo».

La nuova edizione del Salone DeGusto vedrà la partecipazione di oltre 140 espositori provenienti da tutta Italia, insieme a chef, giornalisti di settore, esperti del mondo Ho.Re.Ca., e rappresentanti delle istituzioni. Il programma prevede showcooking, degustazioni guidate, talk, incontri e workshop dedicati all’innovazione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

Organizzato da Cosenza Fiere con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro e il contributo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, l’evento si conferma una piattaforma strategica per il networking e l’internazionalizzazione delle imprese, offrendo un luogo d’incontro privilegiato tra produttori, buyer, operatori e appassionati del gusto.

Con un format rinnovato e una partecipazione in crescita, DeGusto 2025 si propone come un crocevia tra tradizione e futuro, capace di esaltare la cultura del cibo come esperienza, valore e opportunità di sviluppo sostenibile.