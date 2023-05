Concorso Epli, premiati gli alunni della scuola media di Spadola

*di Antonio Franzè – Da qualche anno a questa parte ha preso piede un’espressione completamente sconosciuta fino a qualche ventennio fa, “la cittadinanza attiva”. È un’espressione che, in un contesto storico-politico in cui è palese la disaffezione da parte della gente comune alla vita politica del Paese, disaffezione confermata dal grande astensionismo che oramai contraddistingue ogni tornata elettorale, intende esprimere la concreta partecipazione dei cittadini di ogni ordine e grado alla vita civile del proprio Paese. Se l’astensionismo è il risultato di una completa sfiducia verso le istituzioni pubbliche e la classe politica dirigente, la cittadinanza attiva, attraverso una convinta partecipazione civica vuole esprimere una rinnovata fiducia verso il futuro e la conseguente volontà di lottare con tutti i mezzi per garantire la tutela e la promozione dei propri diritti. Questa pratica di cittadinanza consiste in una pluralità di forme autonome di azione collettiva, capace di dare concretezza all’impegno costituzionale di rimuovere gli ostacoli all’eguaglianza dei cittadini attraverso attività di carattere generale, attività come quelle che mirano a rendere effettivi i diritti esistenti o promuoverne il riconoscimento di nuovi, o a garantire l’autonomia di soggetti deboli ed emarginati.

Gli attori principali capaci di promuovere con efficacia una cittadinanza attiva, fornendo una valida stampella alla insufficiente ed inadeguata attività politica, sono innanzitutto le scuole, le quali però, per riuscire nell’impresa di creare attivismo e partecipazione, devono coinvolgere anche le famiglie degli studenti e tutti gli enti e le associazioni che operano attivamente sul territorio.

Secondo Ulrich Beck, “noi cerchiamo la politica nel luogo sbagliato, nei concetti sbagliati, ai piani sbagliati, nelle pagine sbagliate dei quotidiani”, mentre la potremmo trovare invece proprio nel fatto che “i cittadini esercitano concretamente i loro diritti, riempiendoli della vita per la quale ritengono che valga la pena di lottare”.

Orbene, esperienze concrete di partecipazione democratica attiva sono proprio quelle poste in essere dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Spadola, grazie all’attiva collaborazione con famiglie ed enti, tra cui la cooperativa “Stella del Sud”, che si occupa di accoglienza dei migrati.

Gli alunni, insieme ai ragazzi stranieri, hanno svolto varie attività di teatro, musica, laboratorio e semplice dibattito, accompagnati dai relativi docenti e da figure professionali impegnate nei percorsi di integrazione sociale e culturale. I ragazzi, confrontandosi nel tempo con temi di straordinaria attualità, come quello dell’accoglienza e della diversità culturale, intesa ovviamente come ricchezza, sono diventati protagonisti assoluti di significative esperienze di crescita e maturità.

Ebbene, sulla scia emotiva di questa importante esperienza didattica, la neocostituita Pro Loco “FutuRosa” di Simbario ha pensato bene di suggellare questo brillante percorso formativo, promuovendo un concorso indetto da Epli Calabria in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, che, istituita da UNESCO, ricorre ogni 23 aprile in memoria della morte di William Shakespeare.

Così l’ENTE PRO LOCO ITALIANE ha inteso avviare la seconda edizione del Concorso Nazionale EPLIBRIAMOCI al fine di incoraggiare a riscoprire il piacere della lettura, diminuendo l’uso dei sempre più attrattivi strumenti digitali riscoprendo la comunicazione emotiva all’interno delle famiglie e all’interno degli Istituti Scolastici proprio in quanto costruttori di cittadinanza attiva.

Scopo dell’Ente è quello di promuovere su tutto il territorio nazionale eventi ed iniziative, come lettura di libri, recitazione di poesie, dibattiti ecc., aventi ad oggetto il tema dei “Migranti e dell’inclusione sociale”, e ciò nel rispetto dell’Obiettivo 16° goal dell’Agenda 2030, che è quello di ridurre tutte le forme di violenza e costruire società in cui siano rispettati i diritti umani di ognuno.

Tutto il “sistema pro loco italiano”, compresa la nostra Pro Loco, si è così fatto carico dell’impegno di contribuire a raggiungere quanto stabilito dall’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 che mira a “ridurre le disuguaglianze tra gli Stati, ed anche al loro interno, attraverso la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia e religione”.

L’ennesima tragedia, che proprio in questi giorni si è consumata sulle nostre coste, a largo di Crotone, non poteva certo lasciare insensibile la Pro Loco di Simbario, che ha così colto la palla al balzo promuovendo con decisione il concorso promosso dall’Epli ed indirizzato alle terze classi delle scuole medie.

Il regolamento prevedeva che le classi, dopo aver approfondito con letture personali pertinenti all’argomento, avrebbero dovuto comporre un tema dalla seguente traccia: Le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse? La riflessione partirà dalla celebre frase della Bibbia, Antico Testamento, quando Dio disse a Caino: “Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!”

Scopo dell’elaborato è la soluzione della problematica dell’inclusione sociale in cui ogni uomo ha stessi diritti e pari opportunità.

Gli alunni di Spadola, forti anche della loro esperienza diretta con temi di questa portata, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Simbario. Attraverso un laboratorio di scrittura creativa, mirato a riflettere proprio sui valori dell’inclusione e sulla valorizzazione delle differenze, si sono cimentati con temi difficili e di drammatica attualità, dimostrando una sensibilità ed una maturità davvero incredibile se commisurata alla loro giovane età.

Ebbene è con immenso orgoglio che possiamo annunciare che gli elaborati realizzati da sei alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Spadola sono risultati finalisti e parteciperanno così alla premiazione che avverrà oggi, presso la sala verde della Cittadella di Catanzaro.