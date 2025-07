Concorsi e incarichi nella Città Metropolitana, Ripepi: “Gestione che offende ogni principio di correttezza istituzionale”

“Concorsi pubblici banditi a ridosso della campagna elettorale, incarichi fiduciari strategici assegnati senza trasparenza e un’Amministrazione che si costruisce uno staff a propria immagine e somiglianza, o meglio, a propria convenienza. È questa la fotografia di una gestione che offende ogni principio di correttezza istituzionale”. Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria così esordisce e prosegue: “Lo avevamo già denunciato in occasione della conferenza stampa con i consiglieri comunali di centrodestra e attraverso una formale comunicazione indirizzata al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Oggi torniamo a farlo, con maggiore determinazione e allarme. “Ad inizio anno, infatti, la Città Metropolitana aveva già pubblicato un avviso pubblico e avviato la procedura per l’affidamento di un incarico per la figura di Dirigente dell’Avvocatura, ai sensi dell’art. 110 TUEL, nel pieno della campagna elettorale. Una tempistica inopportuna, in un contesto già fortemente segnato da episodi precedenti che lasciano spazio a più di un sospetto. Abbiamo già assistito a ‘miracoli politico-amministrativi’ durante i concorsi banditi dal Comune di Reggio Calabria, dove a vincere sono stati, guarda caso, il fratello di un assessore molto vicino al sindaco e il fidatissimo spin doctor falcomatiano, Stefano Perri. Quest’ultimo, nonostante fosse arrivato quarto al concorso per l’ufficio stampa del Comune, grazie a una combinazione di regolamenti, protocolli d’intesa e scorrimenti di graduatoria, si è ritrovato a guidare l’Ufficio Stampa della Città Metropolitana. “Nel frattempo, al Comune di Reggio Calabria, un altro caso emblematico: Filippo Sorgonà – già moralizzatore social a convenienza e poi candidato in una lista civica a sostegno di Falcomatà – diventa – ricorda Ripepi – vincitore di concorso e capo dell’ufficio stampa comunale. Il risultato? In un solo colpo, Falcomatà si è assicurato il controllo dell’informazione istituzionale di Comune e Città Metropolitana, piazzando il ‘braccio destro’ e il ‘braccio sinistro’ in ruoli strategici.

“Ma tornando all’avviso pubblico per l’Avvocatura Metropolitana: la selezione si è svolta, le domande sono state valutate, i colloqui effettuati, con la presenza nella Commissione del sindaco Falcomatà e del vicesindaco Carmelo Versace, ma da quel momento il silenzio più totale. Nessuna pubblicazione dell’esito, nessuna comunicazione ufficiale. E oggi cosa fanno? Bandiscono (casualmente) un nuovo concorso pubblico all’Avvocatura Metropolitana. Ci domandiamo: forse la graduatoria finale dell’avviso pubblico non ha prodotto l’esito politicamente sperato? Intanto l’incarico è stato provvisoriamente assegnato al Segretario Generale della Città Metropolitana, dopo il pensionamento dell’avvocato Battaglia.”

“Se questa è la trasparenza tanto declamata da Falcomatà e Versace, siamo davanti a un’Amministrazione che mortifica il merito e avvelena la fiducia dei cittadini. Per questo siamo fortemente preoccupati per i nuovi bandi di concorso che sono stati pubblicati dalla Città Metropolitana. È nostro dovere, come rappresentanti istituzionali e come garanti del controllo democratico, fare luce su questa vicenda”. “Presenterò – annuncia Ripepi – un accesso agli atti formale per visionare tutta la documentazione relativa al concorso. I cittadini, soprattutto i più giovani, devono poter credere in istituzioni giuste, libere da logiche clientelari e capaci di offrire opportunità reali, non premi confezionati ad arte per gli amici”.