Concordo “Arte e Poesia – San Valentino”, ecco i premiati

Non è stato semplice il lavoro della giuria, chiamata a decretare i vincitori delle varie sezioni del concorso “Arte e Poesia San Valentino” giunto ormai alla terza edizione. La presidente dell’associazione artistica culturale “Fior di Loto”, Sonia Demurtas, insieme a tutta la giuria composta dalla professoressa di Storia dell’arte Carmen Corrado, la professoressa Giuseppe Gattuso (tra i maggiori scultori del nostro tempo) l’artista e pittrice Caterina Rizzo (vincitrice della medaglia del Capo dello Stato), l’organizzatore di eventi ed esperto d’arte Sator di Polignano a Mare, hanno stabilito che gli artisti meritevoli di attenzione in questo importante concorso sono stati scelti perché hanno saputo cogliere il senso dell’amore che è il principale protagonista del contest. Amore intenso come fonte di bene immenso e prezioso, pilastro e fulcro della famiglia e della società.

Il Premio “San Valentino” aveva in programma un solo vincitore per sezione, ma vista la qualità del materiale pervenuto, la giuria ha ritenuto importante mettere in classifica alcune interessanti opere da non sottovalutare per la capacità stilistica ed il forte effetto emozionale.

La giuria ha dato i seguenti responsi:

Primo posto sezione “Poesia” – Silvana Costa con l’opera intitolata “Leggimi”;

Premio Speciale della critica per la poesia “Amore Eterno” – Antonio Franzè (un premio conferito dalla presidente dell’associazione “Fior di Loto” Sonia Demurtas che consiste in una prestigiosa targa di riconoscimento);

Primo posto per la sezione “Scultura” – Francesco Logoteta (targa di merito per la scultura “Anime in elevazione”);

Secondo posto per la sezione “Scultura” – Mauro Proci (attestato di merito con certificazione e nota critica dell’opera);

Primo posto sezione “Pittura” – Tina Nicoló (targa di merito);

Primo posto “Pittura Innovativa” – Nadia Martorano (targa di merito);

Premio Speciale dedicato a chi sa portare avanti la storia e le tradizioni nel mondo della Pittura – Giusy Ciagola.

Ed ancora il Premio importante della Critica va alla pittrice Eleonora Laganà ex aequo con l’artista Fulvia Rocca.

Sì aggiudicano poi la medaglia di merito per la sezione “Poesia” gli autori: Mimma Febbraro, Rosita Panetta, Anna Afano, Carla Croce, Vincenzo Aruta, Giuseppe Alfredo Finocchiaro, Maria Luigia Unida. Ed ancora la Medaglia di merito per la sezione “Pittura” va a Ornella Cicuto, Antonella Fortuna, Claudio Foti (attestato con nota critica) Barbara Pisano, Antonio Parisi, Anna Cuzzola (attestato), Lilla Calello, Mirko Capponi (attestato con certificato dell’opera) Alida Punturiero (certificato dell’opera), Nella Ungolo (attestato di Merito per la capacità di trasmettere emozioni con la sua arte). Attestato di merito a Renata De Santo.

Menzione di merito per la poesia ad Anna Cusato, Giulia Molino, Monica Colombaro, Tiziana Piro, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Assunta Longobardi (poesia “Esperidi”). Il concorso “Arte e Poesia – San Valentino” dà appuntamento al 22 febbraio alle ore 10 presso Palazzo Garibaldi per la premiazione con mostra d’arte di tutte le opere e lettura delle poesie più significative. Al concorso “Arte e Poesia San Valentino” hanno aderito, nel termine indicato, 150 poeti e 210 artisti (pittori e scultori di tutta Italia).