Concluso in anticipo il cantiere della galleria Limina lungo la SS 682 “Jonio Tirreno”

In anticipo sui tempi contrattuali, e nel rispetto delle tempistiche a suo tempo annunciate ai tavoli istituzionali e prefettizi, Anas ha rimosso il semaforo presente per il restringimento della carreggiata, poiché ha ultimato ieri i lavori principali di riqualificazione strutturale e impermeabilizzazione della galleria “Limina” sulla SS 682 “Jonio Tirreno”, in provincia di Reggio Calabria.

I lavori si sono svolti in un anno e mezzo solo in orario notturno per minimizzare l’impatto sul traffico e garantire la massima fruibilità dell’infrastruttura stradale.



Sono terminate infatti ieri notte le lavorazioni per il rifacimento della pavimentazione stradale e della correlata segnaletica orizzontale, consentendo la riapertura diurna e notturna della galleria Limina per l’intera durata delle festività natalizie, fino al prossimo 11 gennaio 2026.

Al rientro dalla pausa natalizia, per le dovute verifiche di funzionalità degli impianti e sistemi di telecontrollo di recente installati, sono previste ulteriori limitate chiusure, sempre notturne, che saranno opportunamente comunicate per tempo all’utenza stradale e concluse definitivamente entro il prossimo mese di gennaio 2026.