Concluso il “Serreinfestival”, Censore: “Orgoglio e soddisfazione, grazie a tutti i protagonisti della VII edizione”

Momenti di confronto, discussioni socialmente impegnate, iniziative sportive e di intrattenimento, serie riflessioni e sorrisi. È stato tutto il “Serreinfestival”, la rassegna di eventi giunta alla sua settima edizione che promuove il territorio accendendo i fari sulle sue eccellenze. Eventi interessanti e riusciti che fanno scattare l’orgoglio negli organizzatori.

“Siamo soddisfatti del risultato – dichiara infatti il presidente dell’associazione ‘Condivisioni’, Bruno Censore – e di aver portato nel nostro paese temi di attualità, diritti sociali, turismo, attività coinvolgenti e sportive. Non sono mancati momenti di musica e spettacolo. È stato un festival vivo, partecipato e dunque il primo ringraziamento va a tutti coloro che ci sono stati! E in particolare ai direttori artistici Armando Vitale e Giovanna Giacco”. Tanti i protagonisti che hanno dato il loro contributo in termini di idee e di esibizioni.

“I ringraziamenti – sostiene il già deputato Censore – che affidiamo a queste brevi righe sono tantissimi e non riusciremo a citare davvero tutti per nome e cognome. Sappiate però che nessuno è escluso: da tutti gli operatori dietro le quinte che hanno montato palchi, service, luci (ecc…), coloro che hanno prestato la loro voce e i loro interventi, fino ai grandi ospiti come il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il deputato Nico Stumpo, Alessandro Greco, Giò Di Tonno, Carmen Bellissimo, Raffaele Primo, Karen Sarlo, Maurizio Talarico, Giovanni Cuda, don Corapi, Vincenzo Montalcini, Francesco Pupa, Agazio Loiero, il sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello e tutti coloro che attraverso iniziative e attività hanno dato lustro al festival”.

Tutto questo, secondo Censore, “non sarebbe stato possibile senza la passione che ci spinge ogni anno a regalare alla comunità montana veri momenti di cultura e dibattito, animando le strade del paese. Questo, però, anche grazie ai numerosi sponsor che ci sostengono, prima fra tutti la Regione Calabria, il patrocinio gratuito del comune di Serra San Bruno e soprattutto Fiorindo Dolci, Acqua Fabrizia, Carbonsud, Ranieri internazional, AutoC, Serfunghi di Calabretta Bruno, RS98 e CalmeCementi.

Il presidente dell’associazione “Condivisioni” è entusiasta di questo percorso e del modo in cui sono stati affrontati i diversi argomenti: “durante questa edizione – sostiene – abbiamo cercato, come sempre, di far coesistere l’importanza delle riflessioni profonde, grazie a ospiti illustri come il dottor Miceli, l’associazione ‘AutismOnlus – Modelli si nasce’ e ‘Autacademy’, con proposte ludico-ricreative organizzate da associazioni e imprese. E lo abbiamo fatto aprendoci ancor di più ai giovani attraverso momenti pensati proprio per loro come la serata disco in piazza e la corsa podistica. Siamo orgogliosi di aver rinnovato il nostro modo di comunicare e raccontare il festival, sempre attraverso i media partner istituzionali e sfruttando il potere della comunicazione digitale e social. Continueremo nei prossimi giorni a raccontare i dettagli delle iniziative sui nostri canali Facebook e Instagram @serreinfestival”.

Non manca una considerazione sullo spirito del festival e sui suoi obiettivi: “Siamo certi di aver contribuito a portare un importante momento di crescita culturale, ma anche gioia e divertimento. Ciò che conta davvero, per una realtà come la nostra è la coesione territoriale, poiché solo grazie ad una comunità unita e partecipe (al di là delle proprie opinioni personali) Serra San Bruno troverà il riscatto che merita. Fare del bene al proprio paese e indistintamente a tutti i suoi cittadini, può solo migliorare e portare ricchezza alla nostra bella terra. Viaspettiamo a settembre con altri importanti appuntamenti! Grazie di vero cuore a tutti”.