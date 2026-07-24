Concluso il corso per istruttore di nuoto promosso dalla Asd Penta Vibo e dal Centro nazionale sportivo Libertas Aps

Si è concluso con successo il corso di formazione per istruttore di nuoto promosso e organizzato dalla Asd Penta Vibo in collaborazione con il Centro nazionale sportivo Libertas Aps, un’iniziativa finalizzata alla formazione di nuove figure tecniche qualificate nel settore del nuoto.

Il percorso formativo ha alternato lezioni teoriche e attività pratiche in vasca, offrendo ai partecipanti una preparazione completa su anatomia, fisiologia, primo soccorso, legislazione sportiva, tecnica dei quattro stili e metodologie di insegnamento.

Al termine del corso, sei partecipanti hanno superato con esito positivo il percorso, conseguendo il Diploma nazionale Libertas e il Tesserino tecnico sportivo, titoli che consentono di operare nell’ambito dell’insegnamento del nuoto secondo gli standard previsti dall’Ente di promozione sportiva.

L’iniziativa conferma l’impegno della Asd Penta Vibo e del Centro nazionale sportivo Libertas Aps nella promozione della formazione sportiva e nella valorizzazione delle competenze tecniche, contribuendo alla crescita di istruttori qualificati e alla diffusione della cultura dello sport sul territorio.

“La formazione – sottolineano gli organizzatori – rappresenta uno degli strumenti più importanti per garantire qualità, sicurezza e professionalità nell’attività sportiva. Investire nella preparazione dei tecnici significa investire nel futuro dello sport e dei giovani atleti”.

Con la conclusione di questo percorso, i nuovi istruttori sono pronti a mettere in pratica le competenze acquisite, contribuendo allo sviluppo dell’attività natatoria e alla diffusione di una pratica sportiva sempre più qualificata.