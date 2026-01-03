Concluso il “Corso Dirigenti Sportivi di 2° Livello”: Giuseppe Dominelli unico partecipante del Vibonese

Nei giorni scorsi si è svolta presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta “ di Reggio Calabria, fra i più importanti a indirizzo sportivo della regione e non solo, l’ultima lezione del “Corso Dirigenti Sportivi di 2° Livello” indetto ed organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Calabria, guidata attualmente dal professore Vincenzo Caira in veste di suo direttore tecnico-scientifico, e alla presenza dell’attuale presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti.

Durante lo svolgimento del corso sono state affrontate diverse tematiche come “Norme amministrative e fiscali di una Asd, il registro delle Associazioni Sportive”, “Organizzazione e gestione di una manifestazione sportiva: la sicurezza degli impianti sportivi – responsabilità civili e penali”, “La riforma dello sport e la sua evoluzione: approfondimenti sul lavoro sportivo, agevolazioni e adempimenti di Asd e Ssd”, “La gestione degli impianti sportivi; criteri, forma soggetti, programma economico-gestionale, conduzione e manutenzione”, “Safeguarding: adempimenti e modelli di prevenzione” per concludere l’ultima sessione discutendo ed affrontando la questione sempre più attuale, considerando la marcata evoluzione della digi-comunicazione, de “La comunicazione nel mondo dello sport: il web marketing sportivo, i social media marketing, la privacy”. A sedere aldilà della cattedra illustri professionisti del panorama non solo sportivo, ma anche manager settoriali come avvocati, commercialisti, professori universitari, consulenti ed affermati giornalisti tutti accomunati dalla passione per lo sport e la sua metodica gestione.

Il corso, a numero chiuso e riservato solo a chi in passato aveva terminato la formazione di primo livello, ha visto la partecipazione di allievi provenienti da ogni angolo della regione che hanno voluto approfondire quanto già in precedenza appreso sulla gestione sportiva con particolare riguardo ai suoi aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi. Il corso ha permesso un necessario e costante aggiornamento di tali argomenti, vista anche la complessità degli stessi e la necessità di stare sempre al passo con le nuove riforme introdotte nel settore che richiedono ormai professionisti forniti di competenze avanzate e in grado di dare risposte alle esigenze operative tra coloro che hanno un ruolo organizzativo e/o dirigenziale in una società o associazione sportiva.

Il percorso formativo è servito anche da input per analizzare le reali problematiche che affronta chi lo sport lo vive sul campo, creando un confronto tra i partecipanti e gli organizzatori al fine di accrescere una conoscenza imprescindibile per poter ricoprire il ruolo di dirigente in modo professionale e responsabile.

Per la provincia di Vibo Valentia l’unico partecipante è stato il serrese Giuseppe Dominelli, che negli anni ha ricoperto il ruolo di dirigente sportivo in diverse realtà associative, non solo del suo territorio natio ma anche oltre i confini regionali. Fiduciario zonale del Coni Point di Vibo Valentia in passato, attualmente oltre ad essere il Presidente in carica del Centro provinciale sportivo Libertas, ente di promozione sportiva nel quale ha occupato un posto nella giunta regionale precedente, collabora con il direttivo dell’Asd Città di Serra San Bruno, squadra calcistica militante nel campionato di terza categoria, mettendo in pratica quanto finora appreso nei suoi percorsi formativi.