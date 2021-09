Concluso il Concorso internazionale musicale Città di Filadelfia

Si chiudono con il Concerto di Gala dei vincitori assoluti i 9 giorni di audizioni del Concorso internazionale Città di Filadelfia Premio Speciale Paolo Serrao organizzato dall’Associazione Melody giunto alla sua XII Edizione. Numerosi i partecipanti provenienti da Cina, Corea, Polonia, Svizzera, Giappone, Lettonia, Germania ecc. ecc. e da tutte le regioni d’Italia.

Il livello dei concorrenti che si sono cimentati nelle diverse sezioni si è confermato altissimo come al solito. “Ad – sottolinea il presidente dell’Associazione Melody, organizzatrice dell’evento, Francesco Conidi – va il nostro caloroso ringraziamento per aver dato la adesione in un momento davvero particolare che il mondo sta vivendo. Tutto ciò ci onora, dona forza e nuovi stimoli sia alla direzione artistica che all’intera città di Filadelfia, vetrina di talenti e di cultura”. L’Associazione Melody, in sinergia con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio De Nisi, ha proposto per la prima volta i concerti a lume di candela seguiti da un pubblico caloroso e tenuti dagli stessi concorrenti e da alcuni maestri di chiara fama chiamati a giudicare i giovani talenti. Le giurie sono state guidate per le Percussioni dal M° Thierry Miroglio (Francia) e per le sezioni Arpa, Chitarra, Fiati, Archi, Pianoforte, Musica da Camera, Fisarmonica da Vsolovod Dvorkin (Russia)

Vincitori assoluti e del Premio Speciale: Qi Han (Cina), Salvatore Ruggiero, Grysak Iwona (Polonia), Ibarra Daniel Enrique, Puhtajevis Otto (Lituania), Eleuheros Trio, Alinea Quartet (Germania).

Il prossimo appuntamento è quindi alla XIII edizione che si terrà a maggio 2022 e che vedrà tra le novità proposte dagli organizzatori il “Russian Summer Camp”, corso di formazione orchestrale che sarà tenuto da maestri di famose orchestre russe.