Conclusi i lavori sulla SP 95

Si sono conclusi i lavori di bitumazione, pulizia, ricostruzione dei parapetti con installazione delle barriere di sicurezza sulla SP 95.

I lavori, per un importo di 227.626,53 euro, saranno perfezionati con l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, ancora in fase di ultimazione.

“Non si fermano – dichiara il vicesindaco metropolitano con delega alla viabilità, Carmelo Versace – i lavori costantemente monitorati per garantire il ripristino della viabilità in piena sicurezza delle strade.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria dimostra grande sensibilità e vicinanza al territorio, intervenendo tempestivamente e cercando, nonostante le poche economie disponibili, di dare riscontri celeri su tutte le strade del comprensorio metropolitano.

Un ringraziamento al settore viabilità ed al dirigente Benestare per l’attenzione costante per il lavoro svolto con impegno e professionalità, fondamentale per il buon esito degli interventi”.