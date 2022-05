Conclusa la Settimana della Celiachia in Calabria

Si è conclusa con successo la Settimana della Celiachia in Calabria. Sette giorni intensi, importanti per AIC Calabria e per tutta la comunità che abbraccia. Una serie di eventi che hanno coinvolto buona parte della nostra Regione che ha scoperto sorrisi, consapevolezza e tanta voglia di condividere.



Tutto è iniziato a Reggio Calabria in corso Garibaldi con AperitiviAMO AIC, un momento di conoscenza e condivisione fra vecchi e nuovi membri. Un evento che ha permesso a tutti di conoscere il volto giovane dell’associazione da sempre aperta al confronto.

Come durante i 4 incontri online con gli esperti del comitato scientifico che hanno stimolato il dibattito provando a fugare i dubbi clinici sulla celiachia e le malattie correlate suscitando grande interesse e partecipazione nei partecipanti.

I professionisti coinvolti sono stati Maria Assunta Martino (Psicologa), Domenico Giuffrè (Nutrizionista), Stefano Rodinò (Gastroenterologo), Antonella Bellantoni (Pediatra Gastroenterologa).

Venerdì, invece, il piatto forte della Settimana della Celiachia: il KalaVria Senza Glutine. Al museo del Bergamotto di Reggio Calabria 18 classi di 9 istituti alberghieri si sono sfidati a colpi di fornelli per eleggere il miglior menù gluten free. Un vero e proprio contest con l’obiettivo non solo di sensibilizzare e formare i nuovi ristoratori del futuro ma anche di mischiare le esigenze degli associati AIC con la straordinaria tradizione culinaria della Calabria. Un evento organizzato nell’ambito del PTCO Calabria Gluten Free in collaborazione con ANPAL Servizi.

L’assemblea regionale di domenica, infine, è stata la degna conclusione della settimana, un momento di festa, con la felicità di incontrarsi di nuovo in presenza, di tracciare il cammino da seguire sulla strada che porta a rendere la vita di ogni celiaco normale. La location scelta era castello Galluppi di Caria di Drapia, un posto incantevole “invaso” per un giorno da bimbi e famiglie sorridenti. L’Assemblea è stata patrocinata dal Comune di Drapia, dalla Provincia di Vibo Valentia e dal Consiglio regionale della Calabria.

Nell’occasione, dopo i saluti istituzionali del presidente Enrico Oriana, si è proceduto con l’avvicendamento programmato alla guida del Comitato scientifico fra Caterina Pacenza e Antonella Bellantoni che, appena insediata, ha spiegato le linee guida che l’associazione perseguirà nel prossimo futuro.

È proprio così che AIC Calabria vuole continuare, porsi come un valido supporto sociale, clinico ma anche fattivo fornendo sempre nuove soluzioni anche in cucina per non far perdere mai il gusto di condividere.