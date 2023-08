Conclusa la prima fase del Gemellaggio Fabrizia – Piminoro

Si è conclusa ieri a Piminoro, in occasione della 7° Sagra degli arrosticini e dei prodotti tipici locali, la prima fase del Gemellaggio con il Comune di Fabrizia, avviata l’anno scorso durante l’evento “Borgo sotto le stelle”, promosso dal Circolo Auser Oppido, e proseguita lo scorso 7 Agosto a Fabrizia, dove è avvenuta la firma ufficiale dell’atto di Gemellaggio la consegna della pergamena e la visita al borgo.

Ieri invece è toccato agli amministratori di Piminoro omaggiare il sindaco Francesco Fazio e l’Amministrazione comunale di Fabrizia, ospiti speciali della Sagra e destinatari di una pergamena e di un’opera artigianale, realizzata dall’artista mamertino Antonio Bruzzano, raffigurante un contadino e un massaro, tipici mestieri del borgo, che proteggono la Divina Pastora, Patrona di Piminoro. Sul retro dell’opera, che è stata realizzata in duplice esemplare, uno per Fabrizia ed uno per Piminoro, un augurio alle due comunità.

A questa fase seguirà un’altra operativa, dove verranno realizzati eventi finalizzati a rafforzare i reciproci rapporti ed a promuovere occasioni di aiuto e scambio tra le due comunità.