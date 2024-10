Conclusa la “Festa del fungo”, un successo per la comunità serrese

Un evento per famiglie, per single, per compagnie. La “Festa del fungo” ha offerto momenti di spensieratezza, divertimento, allegria e soddisfazione per il palato. Anche il secondo fine settimana ha regalato un mix di proposte culinarie, sociali e culturali che hanno allietato i residenti e quanti hanno deciso di recarsi a Serra San Bruno per ammirare i porcini locali e per assaggiare tutti gli altri sapori del bosco e prodotti a km zero. L’appuntamento principale è stato il concerto di Davis Muccari con la musica calabrese che ha coinvolto il pubblico spingendo diversi appassionati al ballo in piazza.



Molto apprezzate anche le esibizioni di danza e lo spettacolo di fuoco, interessanti il talk show “Funghi, turismo e gastronomia”, lo show cooking, lo show eat, lo show wine, il laboratorio d’autunno e l’asta dei dolci tipici. Non potevano mancare le escursioni micologiche che, al di là della piacevole scoperta di porcini e rositi, hanno fatto vivere il contatto diretto con la natura ed i suoi innumerevoli segreti, fatti di suoni, colori e piacevoli visioni. Per chi era in cerca di acquisti originali o semplicemente utili, ci sono stati i mercatini del cibo e dell’artigianato. Cariche di emozioni poi le passeggiate su Corso Umberto I° con l’affascinante odore di funghi e con sullo sfondo le bellezze storiche ed architettoniche. Nel complesso, un successo per i promotori ma soprattutto per una comunità desiderosa di far conoscere le sue eccellenze e condividerle con il grande pubblico.