Concessa la semilibertà all’ex presidente della Regione Scopelliti

A Giuseppe Scopelliti è stata concessa la semilibertà. Lascerà la casa circondariale “Panzera” di Reggio Calabria al mattino e vi farà rientro alle 21.

L’ex presidente della Regione potrà trascorrere presso la sua abitazione con i suoi cari anche il sabato e la domenica. Il 4 aprile del 2018 il già sindaco di Reggio Calabria era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per falso in atto pubblico, reato addebitatogli per episodi risalenti all’epoca in cui era Primo Cittadino in riva allo Stretto. Già nella giornata successiva alla sentenza Scopelliti si era presentato all’ingresso del carcere. Dal 16 febbraio beneficiava, per alcune ore al giorno, del lavoro esterno presso l’associazione “Nuova Solidarietà”.