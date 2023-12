Concertone Rai, Succurro commenta il pienone di Capodanno a Lorica: “Netto rilancio turistico del territorio, determinanti le sinergie tra pubblico e privato”

“Il pienone di Capodanno conferma il rilancio turistico di Lorica, anche grazie agli speciali bus che la Regione Calabria, su impulso dell’assessore regionale Emma Staine, ha reso disponibili per seguire il concertone Rai di San Silvestro passando per la nostra Sila”.



Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: “Nel nostro territorio e in tutta la Calabria, il turismo sta conoscendo un grande sviluppo, ormai consolidato, sospinto dalle scelte del presidente Roberto Occhiuto. Siamo contenti, sia perché ne beneficia l’economia generale, sia perché l’aumento delle presenze ci spinge a migliorarci, ad elevare la qualità dei servizi, a rafforzare le sinergie con tutti gli attori locali e a programmare le iniziative in un’ottica di area vasta”.



“Concordata insieme, l’iniziativa in parola della Regione Calabria sta consentendo – precisa la sindaca di San Giovanni in Fiore – a tanti visitatori di scoprire i nostri gioielli di cultura, natura ed enogastronomia, i nostri posti e prodotti meravigliosi. Ringrazio molto l’assessore Staine per la prontezza e l’efficienza messe subito in campo. Con una nuova mentalità e un sapiente gioco di squadra tra pubblico e privato, la Calabria – conclude Succurro – è sempre più protagonista”.