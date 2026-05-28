Con “Stop Drop Out”: i giovani dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno si riappropriano del futuro tra arte, sport e inclusione

Una scuola aperta, viva e al centro del riscatto sociale del territorio. Il prossimo 4 giugno alle ore 11:00, i locali della sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ospiteranno la manifestazione conclusiva di “Stop Drop Out: Costruiamo il futuro all’Einaudi”. Un evento speciale per raccontare i risultati di un progetto nato con un obiettivo preciso: contrastare l’abbandono scolastico valorizzando i talenti dei giovani.

I veri protagonisti saranno gli studenti, che mostreranno i frutti di mesi di attività e passione spesi all’interno di vari “laboratori” pratici. Attraverso un percorso continuo, i ragazzi racconteranno come lo sport e il teatro siano diventati ponti per l’inclusione, come la cucina ha stimolato la creatività manuale, e come il riciclo creativo abbia dato nuova vita ai materiali di scarto nel segno della sostenibilità ambientale.

L’incontro non sarà solo un momento di festa, ma un importante tavolo di confronto istituzionale. All’evento interverranno infatti i partner strategici del progetto, sancendo la sinergia nata dal “Protocollo d’Intesa per il rafforzamento della legalità, sicurezza e coesione sociale in Calabria” siglato tra il Ministero dell’Interno, le Prefetture calabresi, la Regione e l’Ufficio scolastico regionale. Le istituzioni e le realtà locali dialogheranno insieme su temi cruciali come il contrasto al disagio giovanile e la costruzione di reti territoriali solide.

La cittadinanza, le famiglie e le associazioni sono invitate a partecipare per ascoltare la voce degli studenti e sostenere una scuola che si fa motore di crescita per l’intera comunità.