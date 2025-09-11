Con Scirubetta Reggio Calabria Capitale del gelato: dal 13 al 16 settembre 34 maestri provenienti da tutto il mondo

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Scirubetta – Il Villaggio del gelato artigianale”, l’evento internazionale organizzato da Conpait che trasforma il cuore della città in una celebrazione del gelato d’autore. Dopo il successo straordinario del 2024, con oltre 100.000 presenze, l’edizione 2025 promette di superare ogni aspettativa.

“Scirubetta 2025” si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria, dal 13 al 16 settembre 2025, con un villaggio diffuso che ospiterà laboratori, degustazioni, talk e spettacoli. L’evento è realizzato in collaborazione con la Città metropolitana di Reggio Calabria, e quest’anno si arricchisce delle prestigiose partnership di Arsac e Calabria Straordinaria, a testimonianza dell’impegno congiunto per valorizzare le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino, insieme ad una delegazione dei componenti della Confederazione pasticcieri italiani e il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Il respiro internazionale di Scirubetta si conferma con la partecipazione di 34 maestri gelatieri e delegazioni provenienti da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia. Un melting pot di sapori, tecniche e tradizioni che renderà Reggio Calabria il crocevia mondiale del gelato artigianale. Sono attesi relatori di fama internazionale, ospiti illustri e giornalisti di settore che contribuiranno a rendere Scirubetta non solo una festa del gusto, ma anche un’occasione di formazione, confronto e innovazione. Tra le presenze più attese, quella del presidente nazionale di Confartigianato, a sottolineare il valore strategico dell’artigianato alimentare per l’economia italiana. Non secondario è il coinvolgimento del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che espone i Bronzi di Riace, scelto come location per ulteriori momenti di divulgazione storica del gelato.

“Scirubetta 2025” sarà un’esperienza multisensoriale, aperta a famiglie, professionisti e curiosi. Un’occasione per scoprire il gelato come prodotto culturale, simbolo di creatività e sostenibilità, e per vivere Reggio Calabria in una veste nuova, accogliente e vibrante.

Il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino, insieme a tutta la squadra Conpait, ha lavorato da mesi per curare ogni dettaglio organizzativo. “Le aspettative sono alte – ha detto Musolino – e gli ospiti, oltre che le trasmissioni nazionali ed I diversi direttori di riviste importanti, hanno già programmato registrazioni, troupe ed arrivi in città. Ancora una volta, Reggio Calabria si prepara ad essere la capitale mondiale del gelato”.

Sui canali ufficiali sono previsti aggiornamenti, programma e protagonisti, ulteriori dettagli sono consultabili sul sito: https://www.scirubettafestival.it/

“Saranno 34 gelatieri presenti sul lungomare di Reggio Calabria, città che definiamo capitale mondiale del gelato. Si tratta di maestri che provengono dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa e dell’America e che saranno pronti a preparare i loro prodotti territoriali, ma in alcuni casi alcuni con un omaggio alla città che ospita l’evento. Molti di loro inseriranno il bergamotto di Reggio Calabria nei loro gelati per Scirubetta 2025. In più quest’anno oltre ai gelatieri, avremo 12 cuochi della Federazione italiana cuochi che prepareranno una pietanza in abbinamento a un gelato, il tutto degustato con un calice di vino”. Così il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino, nel presentare l’edizione 2025 di ‘Scirubetta, il festival del gelato artigianale’, promosso ed organizzato dalla Confederazione con il supporto della Città metropolitana di Reggio Calabria, che si svolgerà dal 13 al 16 settembre sul lungomare reggino.

“Questo è un modo per fare sinergia con il territorio – ha aggiunto Musolino – ma anche con chi viene da fuori, inoltre vogliamo dare l’opportunità di conoscere la città e promuovere le nostre eccellenze. Ringrazio la Città metropolitana per tutto quello che ha fatto per noi e per quello che farà anche perché il 29 settembre, abbiamo in programma la presentazione della Carta dei dolci tipici dell’area metropolitana. In questo caso saranno coinvolti anche gli operatori turistici alberghieri e dei b&b, con i quali decideremo quale sarà il dolce del territorio. Nel frattempo dal 13 al 16 settembre l’impegno sarà tutto per il gelato artigianale di Scirubetta. Vi aspettiamo”.