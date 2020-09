Comunità del Parco, Melania Carvelli eletta presidente

Melania Carvelli è il nuovo presidente della Comunità del Parco (vicepresidente Francesco Passarelli). L’assessore di Simbario, esponente della Lega, ha superato la concorrenza di Antonino Schinella, sindaco di Arena e rappresentante del Pd, con 10 voti contro 8.

Dopo il rinvio di agosto, si è giunti dunque alla designazione.

Come si ricorderà, l’Ente di tutela ambientale è gestito dal commissario Giovanni Aramini, in attesa che il Consiglio regionale espleti il bando per l’indicazione del presidente (la scadenza per la presentazione delle domande è stata il 20 maggio).

La Comunità del Parco è, invece, un organo consultivo che ha anche funzioni propositive e che si compone dei rappresentanti degli Enti ricadenti nel territorio del Parco.