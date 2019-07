Comune Vibo, Lebrino invita la minoranza a trovare un accordo per il bene della città

Non le manda a dire Gian Maria Lebrino, segretario provinciale di Vibo Valentia del PSI.

La bagarre scoppiata in seno alla minoranza politica che siede sugli scranni di Palazzo Razza sta prendendo contorni seri che rischiano di sviare l’attenzione dai problemi che affliggono la cittadinanza, oltre che destabilizzare la sinistra cittadina, ormai frammentata. “È inconcepibile che un consigliere comunale di chiara fede e storia di sinistra attacchi e vada sempre contro corrente rispetto ai colleghi del gruppo Pd” tuona Lebrino in una nota stampa ufficiale. “Tutto ciò giova alla maggioranza e svia l’attenzione dei cittadini sui temi veramente importanti che urgono un intervento serio e repentino da parte della classe politica vibonese . La minoranza deve incalzare l’amministrazione e deve essere propositiva in modo serio, piuttosto che manifestare comportamenti ambigui e poco chiari che rischiano di creare solo dissapori e spaccature profonde.” L’auspicio del segretario Lebrino è che si torni presto a focalizzare l’attenzione sui reali e gravi bisogni della città, trovando un punto d’incontro che permetta alla minoranza di diventare opposizione seria e costruttiva.