Comune Vibo, archiviazione per D’Agostino e Teti: “Niente mobbing, contrapposizione con un dipendente per ragioni politiche”

Il Giudice per le indagini preliminari Pia Sordetti ha disposto l’archiviazione, per come richiesto dal Pm, nei confronti dell’ex sindaco di Vibo Valentia Nicola D’Agostino (difeso dall’avvocato Eugenio Penna) e dalla dirigente Adriana Teti (assistita dall’avvocato Sonia Lampasi).

Il caso era scaturito a seguito della denuncia presentata da un dipendente comunale che si era ritenuto leso da “pratiche persecutorie” volte “all’emarginazione” (mobbing).

Per come rilevato dal Gip, “l’atteggiamento assunto da Teti, sebbene improntato a particolare rigidità nei confronti del personale, per questo stesso motivo, era rivolto indistintamente nei confronti dei dipendenti comunali”. Inoltre, “nessun chiaro e diretto elemento di responsabilità appare ascrivibile a D’Agostino”. Infine, “il contenuto dell’atto di opposizione, come dalle denunce presentate, lascia trasparire chiaramente una contrapposizione tra le parti connessa a ragioni politiche, alla luce delle quali, va letta ed inquadrata l’intera vicenda dei rapporti all’interno dell’intera compagine criminale e deve essere valutata l’attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante”.