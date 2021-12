Comune di Vibo: previste 22 assunzioni nel 2022 e 10 nel 2023

La Giunta comunale di Vibo Valentia nella seduta del 6 dicembre scorso ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 con annesso piano assunzionale, sulla base della disponibilità finanziaria e dell’equilibrio pluriennale a partire dall’anno 2022.

Un altro obiettivo dichiarato dell’Amministrazione Limardo, costituito dal rilancio della macchina comunale che non può prescindere da un incremento di personale, è stato avviato.

Per il 2022 si prevede “l’assunzione di 2 Dirigenti; 4 categorie D; 12 categoria C e 4 categorie B. Per poi proseguire nell’anno 2023 con altre 10 assunzioni, di cui il 50% sarà riservato come per legge ai dipendenti interni”.

I profili previsti riguardano tutti i settori dell’Ente dall’area dei lavori pubblici all’urbanistica, dalle manutenzioni ai servizi amministrativi e finanziari.

L’inserimento di queste figure avverrà “secondo previsioni di legge”.

Il deliberato approvato segna la volontà dell’Amministrazione di “creare nuove opportunità lavorative e nel pieno rispetto delle norme”. “Il provvedimento – precisa l’assessore con delega al personale Primerano – vuole offrire una concreta possibilità di uscire da una situazione di stallo che vede tutti coinvolti: amministratori, dirigenti e dipendenti. Le criticità ravvisate all’interno dell’Ente hanno spinto l’Amministrazione a percorrere tutte le strade possibili per dare sostegno ai dipendenti comunali, i quali, troppo spesso, finiscono per diventare il facile bersaglio dei limiti della struttura, schiacciata da una mole di lavoro elevata ed alle prese con continui processi di cambiamento legati all’informatizzazione”.