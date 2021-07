Comune di Serra. Figliucci e Regio: “Preoccupanti situazioni denunciate dall’ingegner Pisani, il prefetto le metta sotto la lente d’ingrandimento”

“Non possiamo esimerci dal non prendere atto della comunicazione che ci è pervenuta da parte dell’ingegner Fabio Pisani in merito a questa ormai definita ‘guerra dei carburanti’. Quest’ultima che si aggiunge alla lettera del geometra Camillen sempre in merito alla responsabilità di procedimento getta ombre ancor di più pesanti sul modus operandi dell’Amministrazione comunale”.

I consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio esprimono dubbi e perplessità sull’operato della maggioranza e si dicono pronti a rivolgersi a chi ha competenze in merito al controllo.

“Come gruppo di minoranza – spiegano gli esponenti di ‘Per Serra Insieme’ non possiamo non essere altamente preoccupati, considerando le gravità rilevate da parte dello stesso ingegnere denunciate come: ‘al limite dell’intimidazione’. Situazione gravissima – proseguono – della quale informeremo tempestivamente tutti gli organi preposti, chiedendo di prendere atto e di disporre tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare il Comune e i cittadini tutti. Chiederemo inoltre a sua eccellenza il prefetto un incontro diretto per sottoporre a lente d’ingrandimento tutte queste vicissitudini”.

L’episodio, peraltro, non rappresenterebbe un unicum perché “va a sommarsi ad altri atti e documentazioni che destano sospetti e perplessità sul come viene gestita la cosa pubblica”.

“Il senso di responsabilità oltre al ruolo che rivestiamo – concludono Figliucci e Regio – pone delle domande serie alle quali devono seguire delle chiare risposte”.