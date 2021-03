Comune di Reggio diffidato dall’Antitrust: Iatì (Impegno e Identità) precisa i fatti all’assessore Cama

“Nessuna polemica, solo una necessaria precisazione cronologica che farà meglio comprendere il tenore, ancorché sarcastico, della mia nota ‘Annuncite ….e smentite che l’assessore Cama – reagisce Filomena Iatì, consigliere comunale, nonché socio fondatore di “Impegno e Identità – ha inteso quale strumentalizzazione politica.

La nota dell’Antitrust inviata al Comune di Reggio Calabria è datata 5 marzo 2021ed evidenzia come la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 13 luglio 2020, che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033 in favore dei concessionari esistenti, è stata adottata in contrasto con i principi e la disciplina eurounitaria. Nota inserita nel bollettino settimanale dell’Antitrust n. 12 pubblicato sul sito www.agcm.it il 22 marzo 2021, che, si suppone, sarà stata inviata tempestivamente al Comune. Orbene, l’assessore Cama – osserva l’avvocato Iatì – in data 19 marzo 2021 divulga una nota stampa dove manifesta il compiacimento per l’avvenuta proroga delle concessioni demaniali al 2033. il 23 marzo la Gazzetta del Sud pubblica la notizia ‘Lidi, concessioni prorogate. L’Antitrust ferma il Comune’. L’assessore Cama era a conoscenza della nota dell’Antitrust? Infine, ho avuto cura di segnalare una recente sentenza del Tar Toscana in materia che potrebbe essere utile per le ‘ulteriori riflessioni e verifiche procedurali’ annunciate dall’assessore Cama, anche se ritengo – suggerisce Filomena Iatì, consigliere comunale del Movimento civico fondato da Angela Marcianò – che una attenta e orientata lettura della nota dell’Antitrust possa consentire l’adozione di procedure conformi alla normativa vigente che garantiscono le giuste aspettative degli imprenditori che operano nel settore”.