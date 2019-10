Comune di Arena sempre più smart: si dota di un nuovo servizio Pos per pagamenti con bancomat e carte di credito

Un nuovo servizio che, se da un lato è utile a migliorare l’efficacia dell’attività amministrativa, dall’altro consente all’ente di andare incontro alle esigenze dei cittadini che vogliono una amministrazione sempre più agevole e al passo coi tempi.

Da qualche giorno, infatti, è stato attivato presso il Comune di Arena – primo ente del Vibonese a dotarsene – un servizio di pagamento tramite bancomat e carta di credito. In sostanza, gli uffici comunali sono stati dotati di Pos, terminali elettronici per il pagamento tramite Bancomat o carte di credito, e il nuovo servizio, attivato nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, potrà essere utilizzato per il pagamento dei tributi, diritti per rilascio certificati anagrafici e di carte di identità, della mensa scolastica e del servizio trasporto scolastico. E ancora, potrà essere utilizzato per il pagamento diretto dei preavvisi e verbali relativi a violazioni al Codice della strada, delle sanzioni amministrative di competenza dell’ente, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni, del canone del servizio idrico integrato e delle concessioni e servizi cimiteriali. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Schinella è duplice: va nella direzione di realizzare un’amministrazione sempre più digitale e smart e punta a migliorare l’incasso e la gestione delle entrate comunali, evitando agli utenti le lunghe file presso gli Uffici Postali e consentendo ai cittadini di avere un piccolo ma significativo beneficio a livello economico, non dovendo sostenere i costi delle commissioni.