Comunali Serra San Bruno, parla Bruno Rosi

“Per mia scelta – confessa Bruno Rosi, ex sindaco di Serra San Bruno – quasi mai rispondo alle notizie riguardanti la mia persona che vengono pubblicate sui giornali, ma siccome quelle degli ultimi giorni sono state oggetto di varie strumentalizzazioni, magari per distogliere l’attenzione dai problemi che le formazioni politiche sono costrette ad affrontare in questi periodi, è doveroso da parte mia precisare che non esiste alcun accordo che prevede una partecipazione mia o di miei familiari nella lista della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali.



Essendo uomo di partito, il mio impegno – puntualizza il già Primo Cittadino serrese – è incentrato esclusivamente:

1) nel verificare se esistono le condizioni per la creazione di una coalizione ispirata ai valori che contraddistinguono il centrodestra per far si che quello che fino a qualche giorno fa poteva rappresentare un miraggio, grazie al dialogo continuo con alcuni esponenti locali di Forza Italia e ed altri soggetti appartenenti alla società civile, possa oggi avere ottime possibilità di diventare una concreta realtà;

2) fare tutto il possibile affinché Fratelli d’Italia possa avere adeguata rappresentanza in seno al prossimo Consiglio comunale”.