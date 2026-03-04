Comunali Reggio, sabato presentazione del progetto di Reggio Futura: “1000 occupati. Nessuno escluso”

L’addio di migliaia di giovani a Reggio Calabria non è soltanto un dato demografico: è il segnale di una sfiducia crescente che rischia di compromettere il futuro della città. Dietro quei numeri ci sono competenze, talenti e speranze che il territorio non può più permettersi di perdere.

«Siamo convinti che solo chi ama profondamente Reggio possa avere davvero a cuore il destino delle nuove generazioni», dichiarano i promotori del progetto di “Reggio Futura” che si definisce sinteticamente in “1.000 OCCUPATI. Nessuno escluso”.

«Non è più il tempo della retorica, ma quello della responsabilità. Reggio merita rispetto, visione e opportunità concrete».

E’ partendo da questa consapevolezza che “Reggio Futura” ha implementato un piano strutturato per l’occupazione con un obiettivo chiaro e misurabile: 1.000 nuovi posti di lavoro: “Un traguardo ambizioso, ma sostenuto da una progettazione – assicurano – già definita nei contenuti e nelle modalità attuative, finalizzata a contrastare l’emigrazione giovanile e a restituire centralità al lavoro come strumento di dignità e crescita collettiva”.

La politica assolve al proprio compito solo quando non lascia indietro nessuno. Il nostro non è un auspicio, ma un progetto pronto a partire, fondato su azioni concrete e settori strategici per il rilancio economico della città.

I dettagli operativi del piano, le linee di intervento e gli ambiti produttivi coinvolti saranno illustrati durante un incontro pubblico dedicato, aperto alla cittadinanza.



Il progetto di “Reggio Futura” sarà sviluppato con la Lega, nell’ambito di una più ampia strategia di sostegno all’occupazione e alla crescita del Mezzogiorno.

L’incontro pubblico si concluderà con l’intervento di un a esponente del Governo, Claudio Durigon.