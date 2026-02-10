Comunali Reggio Calabria, Ripepi (AP) dice che: “La leadership di Cannizzaro è garanzia di vittoria”

“Un semplice messaggio a tutti coloro che amano Reggio e sono preoccupati per il futuro prossimo della città: il centrodestra è forte e unito, sostenuto da una leadership sicura. Il sindaco sarà l’espressione migliore di una classe dirigente che ha fame e sete di riscatto.

Siamo stati depauperati di tutto: dignità e onore sono stati calpestati da una negligenza politica, una sciatteria amministrativa e un familismo spinto che hanno ridotto la città a brandelli. Non vediamo l’ora di iniziare a rivoluzionare la città per riportarla all’onore che merita. Coloro che sognano un centrodestra disunito e litigioso si sveglieranno con una brutta sorpresa e capiranno di aver fatto male i propri conti, dettati da interessi personali e beceri tornaconti.” Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria commenta le recenti dichiarazioni del Segretario Regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

“Non è una questione di cortesia istituzionale, ma di onestà intellettuale e politica, supportata dalla verità dei risultati ottenuti a favore della città,” prosegue Ripepi. “La leadership non la può assegnare nessuno, né alcuno la può ignorare: sono i numeri e i fatti concreti che la assegnano. E qui i risultati elettorali e gli ingenti finanziamenti assegnati alla città parlano chiaro: sotto la guida dell’onorevole Cannizzaro, Forza Italia ha raggiunto traguardi eccezionali, trasformandosi nel pilastro insostituibile della coalizione di centrodestra.

Così continua il Segretario di Alternativa Popolare, sottolineando la natura dell’alleanza:

“Per questo, il nostro patto federativo è una scelta strategica di campo: stare con chi sa fare, con chi ottiene risultati e con chi ha la visione per governare. Al netto delle legittime identità di ogni singolo partito, credo che tutti gli alleati riconoscano oggi che la Forza Italia dei record, a guida Cannizzaro, sia il naturale baricentro della coalizione”.

Ripepi conclude quindi con una nota di ottimismo sulla futura guida della città: “L’annuncio della convocazione del tavolo della coalizione da parte di Cannizzaro è un’ottima notizia per Reggio Calabria e i suoi cittadini. Siamo certi che da questo confronto, libero da condizionamenti romano-centrici e basato sul merito, emergerà il miglior profilo possibile per la carica di sindaco. Il centrodestra non è mai stato così unito: come Alternativa Popolare siamo pronti a dare il nostro importante contributo, insieme a Forza Italia e a tutti gli alleati, a un progetto politico rivoluzionario per ridare dignità e onore a una città che aspetta solo di essere governata con la competenza dei ‘migliori’. Un appello a tutti i servitori della città è d’obbligo: anteponete l’interesse collettivo a quelli personali ed egoistici,” termina Ripepi.