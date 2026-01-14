Comunali di Reggio Calabria: Italia Del Meridione sarà la lista del Ponte sullo Stretto

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro politico e programmatico tra il professor Simone Veronese, presidente dell’Associazione Amici del Ponte dello Stretto, e il consigliere regionale Orlandino Greco, referente del Movimento IDM, per un confronto diretto sul futuro del Ponte sullo Stretto.

Nel corso dell’incontro è emersa una piena sintonia politica, culturale e strategica tra il lavoro portato avanti da anni dall’Associazione Amici del Ponte dello Stretto e l’azione del Movimento IDM, che con Orlandino Greco ha sempre sostenuto il Ponte come infrastruttura essenziale per rilanciare l’Area dello Stretto.

Da questa convergenza nasce una scelta chiara: IDM sarà la lista del Ponte, la lista dello sviluppo dell’Area dello Stretto, della metropolitana dello Stretto. Una forza meridionalista moderna, popolare.

Ancora più concreta è oggi questa visione alla luce delle parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito con chiarezza la volontà del Governo di andare avanti senza esitazioni, superando gli ostacoli burocratici, con l’obiettivo di far partire i lavori entro il 2026.

L’Associazione Amici del Ponte dello Stretto e il Movimento IDM confermano quindi la volontà di lavorare insieme, costruendo una proposta politica meridionalista.