Completati i lavori di riqualificazione della “Fontana delle belle donne” di Mongiana

“Abbiamo voluto rilanciare uno dei luoghi simbolo dei nostri meravigliosi boschi mongianesi, dando una nuova immagine alla “Fontana delle belle donne”, purtroppo lasciata negli anni in uno stato di degrado”.

Il sindaco Francesco Angilletta è pienamente soddisfatto del risultato raggiunto grazie ad “un lavoro minuzioso che ha consentito il ripristino totale di un’area bisognosa di particolare cura di notevole rilevanza naturalistica”.

Il progetto di ripristino è nato nel gennaio del 2023 per volontà del Comune di Mongiana, che ha stanziato le necessarie risorse economiche per l’acquisto dei materiali necessari allo scopo e consentire l’avvio dei lavori da parte degli operai idraulici forestali, con il coinvolgimento di Azienda Calabria Verde, che ha fornito la manodopera necessaria.

Nello specifico, i lavori hanno riguardato la totale demolizione della vecchia fontana con la realizzazione della nuova fontana in pietra riutilizzando parte dei cubetti della pavimentazione presente nel centro storico di Mongiana rimasti a seguito dei lavori di realizzazione della fibra ottica nelle vie cittadine.

Il primo cittadino spiega i dettagli e precisa che “è stato possibile realizzare anche una nuova tettoia in legno, il ripristino della tubazione, la realizzazione di staccionate e alcuni muretti in pietra”. Inoltre, “particolare attenzione è stata data anche alla realizzazione di un punto di approvvigionamento idrico nel sottosuolo da ben 4000 litri, convogliando, in una vasca coperta, le acque di scarico della fontana. Il Punto Aib – aggiunge Angilletta – sarà utilizzato come presidio di Protezione Civile per il rifornimento dei mezzi impiegati nei servizi di antincendio boschivo, riducendo i tempi di approvvigionamento delle autobotti nel caso in cui si dovessero sviluppare incendi nell’area”.

Angilletta sottolinea poi che “le valorizzazioni delle risorse idriche del nostro comune, portata avanti in questi anni dall’Amministrazione comunale, continua a portare risultati positivi per la collettività, basti pensare ai lavori effettuati sulle sorgenti e le condotte presenti nell’area vicina alla fontana delle belle donne che sta consentendo ai cittadini mongianesi, da un lato di ricevere nelle proprie case un’acqua buona e sicura, e dell’altro, grazie ai lavori di sostituzione delle condotte ammalorate, si stanno evitando le interruzioni delle forniture idriche nei periodi estivi, come spesso accade nei comuni viciniori”.

Il Comune di Mongiana provvederà anche ad effettuare periodici controlli sull’acqua erogata dalla fontana, per avere sotto controllo la potabilità dell’acqua in modo sicuro e tempestivo. Il cittadino avrà quindi “la tranquillità di bere un’acqua sicura e controllata, potendo leggere lui stesso gli esiti analitici esposti vicino alla fontana e pubblicati sul sito internet istituzionale del comune di Mongiana”.

Nel breve termine, sarà attivato un sistema di videosorveglianza per individuare gli eventuali incivili che abbandonano in quei luoghi i rifiuti.

Angilletta ringrazia Azienda Calabria Verde e, in particolar modo, il responsabile del Distretto 8, il direttore dei lavori e tutto il personale OIF impiegato nei lavori.