Completata la messa in sicurezza dell’ex discarica dell’Angitola

“All’ex discarica dell’Angitola, sono state completate le operazioni di messa in sicurezza e trasferimento dei rifiuti che si trovavano sull’area demaniale posta sotto sequestro un anno fa grazie all’intervento che fu fatto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Marina ed il cui custode è il sindaco di Pizzo Calabro. Il sito fa parte della più ampia ex discarica della Marinella, utilizzata fino alla metà degli anni ’90 per conferire i rifiuti urbani della Città. I prossimi step: sempre grazie al lavoro del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, generale Giuseppe Vadalà, si attuerà il progetto di bonifica definitiva dell’intero sito il cui avvio dei lavori è previsto tra un anno”.

È quanto fanno sapere il primo cittadino Gianluca Callipo e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Anello che esprimono soddisfazione per l’avanzamento dell’iter e ringraziano per il prezioso lavoro sia il commissario straordinario che il comandante della Capitaneria di Porto, colonnello Giuseppe Spera.

“L’attuale governo cittadino – continuano – sin dal primo mandato ha lavorato per redigere un progetto di bonifica definitiva. Nel 2016 ha ottenuto tutti i pareri favorevoli, nullaosta e approvazione dagli enti preposti al fine di giungere alla definitiva bonifica. Grazie alle risorse mese a disposizione dal Governo ed al lavoro del commissario Vadalà si potrà a breve attuare l’intervento del valore di circa 4 milioni di euro, giungendo così al risanamento dell’intera area. In questi anni – concludono – alle polemiche e alle strumentalizzazioni, abbiamo preferito anteporre impegno e azioni concrete. Siamo contenti di poter condividere con la comunità di Pizzo i primi risultati di questo lavoro”.