Commissione sul micro-ponte Calopinace, Ripepi: “Ancora molti dubbi e poche certezze”

“Micro-Ponte sul Calopinace? Un ponticello di appena 30 metri è in gestazione da più di 1300 giorni e ancora non ha visto la luce”. Ha esordito così il consigliere Massimo Ripepi, presidente della Commissione Controllo e Garanzia che si è svolta questa mattina alle 8:00 per discutere di questa “mirco-opera” che però rappresenta una delle più imbarazzanti opere incompiute nella storia dell’Amministrazione Falcomatà.

“È inammissibile che un’opera minima e semplice da realizzare abbia messo la nostra città così nel ridicolo!” – ha spiegato Ripepi al termine dell’incontro convocato stamani per discutere il controllo degli atti amministrativi relativi alla costruzione del ponte che avrebbe dovuto collegare il Parco Lineare Sud con la Via Marina. Alla riunione hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici, Franco Costantino, e il dirigente del Settore, Bruno Doldo.

“Ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici, l’ingegnere Costantino, per aver relazionato sullo stato dei lavori e sulle procedure in corso – ha sottolineato Ripepi – per la realizzazione del ponte sul torrente Calopinace. Esprimo profonda stima nei suoi confronti poiché sono certo che potrà dare un serio e concreto impulso all’assessorato ai Lavori Pubblici dopo anni di inefficienze e promesse non mantenute. Tuttavia, proprio dall’assessore Costantino è emerso un atteggiamento ingiustificatamente contrastante: invece di porgere scuse preventive alla città e ai cittadini per il clamoroso ritardo, che ha fatto sorridere molte persone in tutto il mondo e di cui lui stesso ha sicuramente le minori responsabilità, l’ingegnere ha preferito precisare che non vuole essere annoverato tra coloro che, nei lunghi 1300 giorni di attesa, hanno fatto false promesse sull’imminente costruzione del ponte”.

Il presidente Ripepi a tal proposito ha ricordato una dichiarazione fatta dallo stesso ingegner Costantino alla stampa alla fine di febbraio di quest’anno, ossia: “Voglio essere chiaro, ho fondati motivi per affermare che questa estate ci passeggeremo sopra. Parole chiare e una promessa precisa che certamente non può essere travisata. Peccato che quello che aveva annunciato non è mai avvenuto! Ed ora, l’assessore Costantino deve accettare questa realtà: è da oggi ufficialmente iscritto nel registro dei collaboratori di Giuseppe Falcomatà affetti da ‘annuncite acuta’, una patologia grave divenuta pandemica tra coloro che frequentano assiduamente il sindaco”.

“L’assessore e il dirigente – ha dichiarato il presidente – devono immediatamente trasferire tutti gli atti all’Avvocatura Civica del Comune per verificare le responsabilità e procedere contro i responsabili affinché paghino i danni. I cittadini non possono essere sempre i soli a pagare. Questa richiesta riflette la necessità di una verifica approfondita per accertare le responsabilità del ritardo e garantire giustizia alla cittadinanza. Eppure, nonostante ciò, ritengo che l’assessore Costantino, grazie alla sua competenza ed esperienza, sia l’uomo giusto per rilanciare l’assessorato ai Lavori Pubblici della città. Tant’è che la relazione dettagliata presentata dall’assessore ha permesso di comprendere alcuni dei motivi alla base del vergognoso ritardo. Altri approfondimenti saranno, comunque ed in ogni caso, effettuati e resi noti alla cittadinanza desiderosa di risposte. Oggi si riparte da zero, con una nuova gara d’appalto e la gestione di eventuali contenziosi. Ma di una cosa siamo certi: l’assessore Costantino, per la serietà e la professionalità dimostrate nella sua carriera, riuscirà a curarsi dall’ ‘annuncite acuta’ e difficilmente in futuro farà altre dichiarazioni infondate”.

Il consigliere ha poi ringraziato anche la presidente del Comitato di Quartiere Ferrovieri-Pescatori, dottoressa Malara, per la sua presenza e per il prezioso intervento durante il quale ha sottolineato alcuni passaggi storici fondamentali della vicenda. Ripepi ha, inoltre, ribadito l’impegno della Commissione Controllo e Garanzia, in collaborazione con tutti i consiglieri, a vigilare affinché l’iter di realizzazione dell’opera proceda nel modo più rapido ed efficiente possibile”.