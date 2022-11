Commissariato di Polizia a Tropea, Fratelli d’Italia: “Il nostro impegno è stato mantenuto”

“Quella della istituzione del Commissariato di Polizia nella città di Tropea è una vecchia battaglia di Fratelli d’Italia. Fortemente voluta dall’on. Wanda Ferro e ripresa dall’on. Andrea Del Mastro e il consigliere regionale Antonio Montuoro durante la scorsa campagna elettorale anche in occasione dell’incontro con i rappresentanti dei sindacati di Polizia”.

È quanto affermano il coordinatore provinciale del partito di destra Pasquale La Gamba, i vice-coordinatori Maddaleno Basile, Franco D’Agostino, Nuccio Falduto e il coordinatore cittadino del capoluogo Salvatore Pronestì, convinti che “questo nuovo presidio di Polizia rappresenta un punto di riferimento per la città di Tropea e per tutto il territorio di competenza”.

“Certamente – sostengono – l’impulso dell’on.le Wanda Ferro, neo sottosegretario al Ministero dell’Interno, è stato determinante per questa scelta che rafforza il controllo del territorio e l’azione investigativa in un territorio estremamente appetibile ai poteri criminali come le attività giudiziarie nel corso del tempo hanno ampiamente dimostrato. Non meno importante la presenza di migliaia di turisti che ogni stagione estiva vivono quel tratto di costa”.