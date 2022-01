Commercio in crisi, D’Agostino: “Le attuali disposizioni distruggono gli ambulanti”

“Strano paese l’Italia, perché mentre in tutto il mondo si pensa di allentare i restringimento alle popolazioni nel nostro paese i provvedimenti si aggravano. Non riusciamo a capire perché in Italia si debba mantenere questo atteggiamento restrittivo e antisociale, che ci porta ad allontanarci dai nostri simili, a diffidare di amici e parenti, a salutare da lontano, a nascondere il nostro sorriso dietro una mascherina”.

Non è affatto soddisfatto di come vanno le cose Francesco D’Agostino, segretario del Circolo della Valle del Mesima e responsabile provinciale Commercio di Fratelli d’Italia, secondo il quale questo scenario avvicina “la fine del cosiddetto popolo delle Partite Iva”. “Soprattutto – sostiene – l’intero mondo dei commercianti ambulanti, che vendono su aree mercati e fieristiche sono, oramai, in ginocchio. Gli incassi sono diminuiti dell’80%, quindi non sufficienti a pagare forniture di merci e tasse, il continuo cambio di colore delle regioni, la sospensione dei mercati all’aperto da parte delle Amministrazioni, contribuiscono ad affliggere e ad aumentare i disagi di questa categoria lavorativa. Certamente dal premier Draghi ci si aspettava, sicuramente, maggiore comprensione, anche perché è scientificamente dimostrato che il virus infetta di più al chiuso che all’aperto. È pur vero che la salute viene prima di tutto ma non dobbiamo dimenticare che il mercato è l’unico luogo aperto al pubblico dove le persone tendono alla socialità. Quella forma di socialità, soprattutto fisica, che si realizza tra le bancarelle dei commercianti e che, oggi, bisogna evitare per far diminuire i contagi”.

La sua analisi è impietosa: “assistiamo alla morte di ogni tipologia di merce esposta nei mercati di paese, rionali, di sagre e fiere. Un giro d’affari bloccato dalla pandemia nel primo lockdown, che vede i commercianti costretti a continui adeguamenti causati dagli aggiornamenti e disposizioni ministeriali. Le discriminazioni che si praticano sui commercianti, stabilendo chi può o no lavorare, crea ancora più incomprensioni e malumore perché discrimina la vendita di alcuni prodotti e beni a vantaggio di altri. Onestamente – aggiunge D’Agostino – la categoria dei commercianti ambulanti è da tempo tempo che soffre una posizione di subalternità rispetto ad altre categorie lavorative, infatti, i guai sono iniziati con la riforma del commercio voluta dall’allora ministro Bersani che ha declassato il piccolo commercio, tanto da imporre all’ambulante, che arriva alla pensione, di consegnare la licenza piuttosto che vederla. Un altro guaio – rileva – sono gli abusivi che vendono nei paesi senza che nessuno li controlli facendo della concorrenza sleale. Così come le grandi piattaforme online che vendono le loro merci pagando solo tasse indirette, aumentando, di fatto, il divario con le piccole realtà commerciali locali. È necessario fare delle riforme serie che proteggano queste categorie di lavoratori, riforme che siano concepite per proteggere la piccola impresa, e questo non può essere certo il green pass che aumenta i disagi. Ritengo – conclude – che sia necessario dar vita ad un protocollo d’intesa per far sì che gli esercenti commercio al dettaglio su aree pubbliche abbiano la possibilità di lavorare in sicurezza, anche laddove dovessero aumentare i contagi nei paesi, per poter ridare, a questi lavoratori, la dignità che hanno perduto”.