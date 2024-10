Commercio, D’Agostino chiede più controlli: “Troppo abusivismo, conseguenze anche per l’ordine pubblico”

“Il commercio locale è in crisi vuoi per la concorrenza dei colossi dell’é-commerce, vuoi per la sempre più pressante presenza dei negozi cinesi, vuoi per un potere di acquisto delle famiglie sempre più ridotto”.

Lo rileva il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia e coordinatore cittadino di Soriano Calabro Francesco D’Agostino che analizza “le tante variabili che hanno l’unico risultato dell’agonia del commercio ambulante”. L’esponente di destra spiega che “secondo l’indagine sulla demografia d’impresa nelle città italiane sono ‘scomparsi’ più di 110 mila negozi e che sono oltre 16 mila le aziende di commercio ambulante ad essere sparite, mentre a reggere sono solo la media e la grande distribuzione. Un tessuto commerciale – afferma – sempre più povero in cui i negozi di vicinato e le attività di commercio ambulante stentano sempre di più e chiudono dando vita ad un processo di desertificazione che interessa sempre più comuni, dove spesso non è possibile più acquistare generi di prima necessità perché la desertificazione si traduce poi, inevitabilmente, in spopolamento e abbandono. Purtroppo, un fenomeno che non solo sopravvive alla crisi economica, ma che nel tempo si è sviluppato in termini di offerta di nuovi prodotti è la clandestinità di operatori commerciali che lavorano abusivamente sulle piazze. Questo fenomeno – sostiene D’Agostino – è la parte visibile di un abusivismo più ampio che chiama in causa la contraffazione, la pirateria, il sommerso e altro ancora. Non è più un problema di concorrenza ma un danno concreto e pesante sotto il profilo economico di evasione di imposte e tributi”. D’Agostimo aggiunge che “anche se rimane difficile quantificare il volume di affari prodotto dal commercio abusivo, si stima essere di diversi miliardi di euro” e che “bisogna evidenziare che il fenomeno dell’abusivismo si estende non solo ai capi di abbigliamento, ma anche al settore alimentare e di medicinali. Purtroppo sulle nostre strade – prosegue – si assiste a scene i cui attori principali sono gli abusivi che vendono prodotti di ogni genere dando, così, sostegno ad organizzazioni che sono capaci di riempire il mercato di prodotti che servono a seconda dei tempi. Ciò dimostra praticamente che ci troviamo di fronte a organizzazioni che hanno disponibilità di magazzini e magazzinieri e che distribuiscono i prodotti secondo le normali pratiche commerciali. Il dato, purtroppo, non buono è che i controlli non vengono effettuati con costanza e ciò porta i clienti a pensare che nei confronti di questi operatori c’è un atteggiamento permissivo. Va oltre a ciò aggiunto che i commercianti abusivi sono aumentati anche in aggressività e molto spesso si assistono a casi dove i regolari sono costretti a dover subire la loro tracotanza dando origine a gravi conseguenze per l’ordine pubblico e la sicurezza individuale”. Ad avviso di D’Agostino, “non sono certo pochi i casi in cui i commercianti ambulanti regolari sono costretti a subire veri e gravi atti intimidatori anche attraverso aggressioni fisiche. Per questo i Comuni e le altre Istituzioni sono tenuti a recepire la pericolosità e l’aggravarsi di queste situazioni. Forse non è chiaro a tutti che l’abusivismo commerciale si sta ampliando e la lotta per avere l’egemonia del territorio sta assumendo tratti sempre più preoccupanti e pericolosi perché coinvolge bande e clan oltre alle organizzazioni criminali consolidate sui territori”. Ne deriva l’invito “ai Comuni e alle Istituzioni in genere a concentrare politiche di prevenzione per salvaguardare l’economia delle imprese dal reale rischio di vedere queste ultime fagocitate dal malaffare. Anche perché – conclude – non vada persa quella lunga tradizione di attività commerciali che nel corso del tempo hanno integrato i territori con la distribuzione dei lori prodotti anche su aree non densamente popolate”.