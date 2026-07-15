Commemorazione anniversario strage di Via D’Amelio: l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria patrocina lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, rinnova il proprio convinto sostegno a tutte le iniziative che promuovono concretamente la cultura della legalità e che preservano il valore della memoria, patrocinando lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, in programma mercoledì 22 luglio, alle 20:30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.



L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Giunta esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati, si inserisce nel percorso di commemorazione del XXXIV anniversario della strage di Via D’Amelio, in ricordo del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, vittime della mafia.

“Attraverso la forza espressiva del teatro – evidenzia il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena – questo spettacolo intende offrire al pubblico un’importante occasione di riflessione sui valori della giustizia, del rispetto delle istituzioni e sulla libertà di espressione, contribuendo a mantenere viva la memoria di una delle pagine più tragiche della storia italiana e a trasmetterne il significato alle nuove generazioni. Per l’Amministrazione Cannizzaro – aggiunge il Vicesindaco Arena – sostenere iniziative come questa significa ribadire con forza il proprio impegno concreto nella diffusione della cultura della legalità, nella difesa dei principi democratici e nella costruzione di una comunità sempre più consapevole e partecipe alla vita civica. L’Amministrazione comunale sollecita pertanto la cittadinanza a prendere parte a questa significativa serata, occasione di memoria collettiva e di condivisione di valori che rappresentano il fondamento della convivenza civile ed anche del futuro del nostro territorio”.