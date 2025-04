Comitato “Trasversale delle Serre”: “Bene la sentenza del Tar, ora tutto proceda rapidamente”

Il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello accoglie “con interesse” la notizia relativa alla sentenza del Tar Calabria n. 00778/25, pubblicata oggi, riguardante il ricorso proposto da alcuni cittadini proprietari di terreni contro la nuova progettazione dei lotti 4 e 5 per il completamento della Trasversale delle Serre, nel tratto che da Gagliato porta alla strada statale 106 (Soverato). Il sodalizio si augura che “l’Anas dia rapidamente e fattivamente inizio alle procedure definitive e ai previsti lavori, nella speranza che il sogno di vedere la strada completata diventi realtà anche in considerazione dei lavori già iniziati (e in alcuni tratti a buon punto) su tutti i lotti interessati: ‘Superamento colle Scornari – Vazzano’, ‘Superamento Cimitero di Vazzano’, ‘Vazzano – Vallelonga’, ‘Gagliato – Campo Petrizzi’”.